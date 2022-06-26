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35 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд предупредил о похолодании в нескольких регионах

ТАСС

Урал, Поволжье и юг Западной Сибири ожидает прохладная погода на следующей неделе. В Челябинской и Екатеринбургской областях прогнозируется температура ниже 15 градусов тепла, в Татарстане и Омской области - 15-20 градусов тепла, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Где некомфортно и очень холодная погода прогнозируется, так это на Урале. В Челябинске, Екатеринбурге ожидается температура ниже 15 градусов, то есть на шесть-восемь градусов ниже нормы. С понедельника начнется похолодание в Поволжье", - рассказал он.

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По словам Вильфанда, в Нижегородской области, например, температура опустится до 18-23 градусов тепла, в Татарстане - до 15-20 градусов тепла, в Ульяновской области - до 20-22 градусов тепла.

Похолодание затронет также Западную Сибирь.

"Понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. В Омской области, например, в понедельник уже 15-20 градусов днем будет", - сообщил он.

Общество,Роман Вильфанд,
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