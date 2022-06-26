Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов

"Где некомфортно и очень холодная погода прогнозируется, так это на Урале. В Челябинске, Екатеринбурге ожидается температура ниже 15 градусов, то есть на шесть-восемь градусов ниже нормы. С понедельника начнется похолодание в Поволжье", - рассказал он.