Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов

Урал, Поволжье и юг Западной Сибири ожидает прохладная погода на следующей неделе. В Челябинской и Екатеринбургской областях прогнозируется температура ниже 15 градусов тепла, в Татарстане и Омской области - 15-20 градусов тепла, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Где некомфортно и очень холодная погода прогнозируется, так это на Урале. В Челябинске, Екатеринбурге ожидается температура ниже 15 градусов, то есть на шесть-восемь градусов ниже нормы. С понедельника начнется похолодание в Поволжье", - рассказал он.
По словам Вильфанда, в Нижегородской области, например, температура опустится до 18-23 градусов тепла, в Татарстане - до 15-20 градусов тепла, в Ульяновской области - до 20-22 градусов тепла.
Похолодание затронет также Западную Сибирь.
"Понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. В Омской области, например, в понедельник уже 15-20 градусов днем будет", - сообщил он.