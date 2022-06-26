В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
Войти в почту
43 минуты назад

Названа локация уехавших из России «цифровых кочевников»

Илья Родин

Российские IT-специалисты массово переезжают в страны Южной Америки. Причиной отъезда стал военный конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times.

Названа локация уехавших из России «цифровых кочевников»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Профессор Колумбийского университета ICESI Владимир Рувински рассказал, что за период с февраля по июнь 2022 года в государства Центральной и Южной Америки переехали сотни жителей России.

Отмечается, что россияне выбрали этот макрорегион по той причине, что для посещения многих его стран не требуется виза. Кроме того, продлить стандартное 90-дневное разрешение на проживание довольно-таки легко.

Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили

Управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко уточнил, что основанием для переезда является также то, что некоторые бизнесмены сталкиваются с проблемами ведения бизнеса в России. Те, кто не смог открыть свое дело в РФ или был вынужден закрыть его, пытаются выйти на новые рынки.

Его слова подтверждает управляющий инвестиционной компанией в Дубае Алексей Соловьев. Он сообщил, что с начала марта 2022 года получил десятки запросов от бизнесменов из России, которые намереваются переместить свои компании в Южную Америку. Он полагает, что в этом регионе постепенно «образуется российский технологический хаб».

Общество,Алексей Соловьев,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители