Названа локация уехавших из России «цифровых кочевников»

Российские IT-специалисты массово переезжают в страны Южной Америки. Причиной отъезда стал военный конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times.

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Профессор Колумбийского университета ICESI Владимир Рувински рассказал, что за период с февраля по июнь 2022 года в государства Центральной и Южной Америки переехали сотни жителей России.

Отмечается, что россияне выбрали этот макрорегион по той причине, что для посещения многих его стран не требуется виза. Кроме того, продлить стандартное 90-дневное разрешение на проживание довольно-таки легко.

Управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко уточнил, что основанием для переезда является также то, что некоторые бизнесмены сталкиваются с проблемами ведения бизнеса в России. Те, кто не смог открыть свое дело в РФ или был вынужден закрыть его, пытаются выйти на новые рынки.