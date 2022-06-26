Названа локация уехавших из России «цифровых кочевников»

Российские IT-специалисты массово переезжают в страны Южной Америки. Причиной отъезда стал военный конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times.
Профессор Колумбийского университета ICESI Владимир Рувински рассказал, что за период с февраля по июнь 2022 года в государства Центральной и Южной Америки переехали сотни жителей России.
Отмечается, что россияне выбрали этот макрорегион по той причине, что для посещения многих его стран не требуется виза. Кроме того, продлить стандартное 90-дневное разрешение на проживание довольно-таки легко.
Управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко уточнил, что основанием для переезда является также то, что некоторые бизнесмены сталкиваются с проблемами ведения бизнеса в России. Те, кто не смог открыть свое дело в РФ или был вынужден закрыть его, пытаются выйти на новые рынки.
Его слова подтверждает управляющий инвестиционной компанией в Дубае Алексей Соловьев. Он сообщил, что с начала марта 2022 года получил десятки запросов от бизнесменов из России, которые намереваются переместить свои компании в Южную Америку. Он полагает, что в этом регионе постепенно «образуется российский технологический хаб».