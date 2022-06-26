В Краснодарском крае ожидают подъем уровня воды в реках

Подъем уровня воды с достижением опасных отметок из-за продолжающихся осадков ожидается 26 и 27 июня в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.
"В связи с продолжающимися осадками и учетом добегания до конца суток 26 июня и в течение суток 27 июня на малых реках юго-восточной территории Краснодарского края (Белореченском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском районах) и реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщали, что на территории региона 25-27 июня 2022 года прогнозируются дожди с грозой, град и усиление ветра.