Младший брат Алисы Тепляковой побил рекорд сестры

Младший брат Алисы Тепляковой Хеймдалль закончил школу в 8 лет. Он улучшил рекорд сестры: сможет поступить в вуз на полгода раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отец мальчика опубликовал в соцсетях фотографии восьмилетнего Хеймдалля. На одном снимке с лентой выпускника он стоит на школьной сцене. На другом - держит почетную грамоту за выдающиеся успехи в обучении. Грамота подписана директором 626-й школы Ольгой Гордиец.
В этой школе Хеймдалль прошел аттестацию, учился он дома, с родителями.
Мальчик сможет поступить в вуз на год раньше Алисы.
Ранее отец мальчика сообщил, что Хемик сдал профильную математику на «шикарные баллы», с которыми можно на мехмат или на ВМК (высшую математику и кибернетику). Однако количество баллов не рассекретил. Также пока неизвестен вуз, который выберет родитель для сына.