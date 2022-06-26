Младший брат Алисы Тепляковой побил рекорд сестры

Младший брат Алисы Тепляковой Хеймдалль закончил школу в 8 лет. Он улучшил рекорд сестры: сможет поступить в вуз на полгода раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: скриншот скриншот

Отец мальчика опубликовал в соцсетях фотографии восьмилетнего Хеймдалля. На одном снимке с лентой выпускника он стоит на школьной сцене. На другом - держит почетную грамоту за выдающиеся успехи в обучении. Грамота подписана директором 626-й школы Ольгой Гордиец.

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В этой школе Хеймдалль прошел аттестацию, учился он дома, с родителями.

Мальчик сможет поступить в вуз на год раньше Алисы.