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2 часа назад

В Тюменской области испекли самый большой блин в России

ТАССиещё 1

Испеченный в городе Ялуторовске блин внесли в Книгу рекордов России, говорится в сообщении, распространенном информационным центром правительства Тюменской области.

В Тюменской области испекли самый большой блин в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске. Ялуторовский блин внесли в Книгу рекордов России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки перевернуть блин без разрывов предпринимались 16 лет подряд. В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован.

Ялуторовск - административный центр Ялуторовского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Тобол, основан в 1659 году как слобода Ялуторовская.

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