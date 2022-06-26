В Тюменской области испекли самый большой блин в России

Испеченный в городе Ялуторовске блин внесли в Книгу рекордов России, говорится в сообщении, распространенном информационным центром правительства Тюменской области.
"Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске. Ялуторовский блин внесли в Книгу рекордов России", - сказано в сообщении.
Отмечается, что попытки перевернуть блин без разрывов предпринимались 16 лет подряд. В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован.
Ялуторовск - административный центр Ялуторовского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Тобол, основан в 1659 году как слобода Ялуторовская.