В Тюменской области испекли самый большой блин в России

Испеченный в городе Ялуторовске блин внесли в Книгу рекордов России, говорится в сообщении, распространенном информационным центром правительства Тюменской области.

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"Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске. Ялуторовский блин внесли в Книгу рекордов России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки перевернуть блин без разрывов предпринимались 16 лет подряд. В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован.