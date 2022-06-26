Названы параметры оружия для самообороны в РФ

В приказе МВД уточняется, что у огнестрельного гладкоствольного оружия для самообороны не должно быть приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов, позволяющих вести огонь очередями. На стреляных гильзах должны оставаться следы с комплексом признаков, достаточных для идентификации оружия. Запрещается иметь магазины, базовая конструкция которых подразумевает использование 10 и более патронов. Кроме того, оружие для самообороны должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера. Их следует нанести на затвор, ствол, рамку, затвор и ствольную коробку, если наличие всех этих деталей предусмотрено конструкцией оружия.