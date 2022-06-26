Названы параметры оружия для самообороны в РФ

МВД утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия самообороны, которое разрешено использовать на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
По действующему законодательству к оружию самообороны в России относится огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое оружие), огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, механические распылители, газовые пистолеты и револьверы, электрошокеры, а также аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами.
В приказе МВД уточняется, что у огнестрельного гладкоствольного оружия для самообороны не должно быть приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов, позволяющих вести огонь очередями. На стреляных гильзах должны оставаться следы с комплексом признаков, достаточных для идентификации оружия. Запрещается иметь магазины, базовая конструкция которых подразумевает использование 10 и более патронов. Кроме того, оружие для самообороны должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера. Их следует нанести на затвор, ствол, рамку, затвор и ствольную коробку, если наличие всех этих деталей предусмотрено конструкцией оружия.
Отмечается, что у травматического оружия также не должно быть конструкции, которая позволяла бы производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели. Аналогичные требования предусматриваются для газовых пистолетов и револьверов.