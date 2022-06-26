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4 минуты назад

Прогноз погоды: Россию ждет рекордная субтропическая жара

Ura.Ruиещё 7

Неделя в Центральной России начнется с рекордной субтропической жары. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов. Об этом сообщают «Метеовести».

Россию ждет рекордная субтропическая жара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти показатели не являются пределом. Пиковые значения зноя будут достигнуты на следующий день.

«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей в 32—34», — отмечают «Метеовести».

Есть вероятность, что показатели температуры могут достигнуть рекордных отметок за всю историю регулярных наблюдений — до 33,6 градуса тепла. Такая температура выше нормы примерно на 10 градусов.

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Ранее метеоролог заявил о приходе осени в регионы России. Холодная погода с дождями и температурой воздуха на 6-8 градусов ниже климатической нормы, что соответствует сентябрьским значениям, ждет жителей Урала с 27 июня по 1 июля.

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