Россию ждет рекордная субтропическая жара

Неделя в Центральной России начнется с рекордной субтропической жары. В воскресенье, 26 июня, плюсовая температура преодолела метку термометра в 30 градусов. Об этом сообщают «Метеовести».

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Эти показатели не являются пределом. Пиковые значения зноя будут достигнуты на следующий день.

«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей в 32—34», — отмечают «Метеовести».

Есть вероятность, что показатели температуры могут достигнуть рекордных отметок за всю историю регулярных наблюдений — до 33,6 градуса тепла. Такая температура выше нормы примерно на 10 градусов.