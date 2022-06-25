"То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. По этому прекрасному полу я сегодня так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий", - сказал он позднее во время проповеди, трансляцию которой вел телеканал "Кубань-24".