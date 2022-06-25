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43 минуты назад

Патриарх рассказал, что не получил травм из-за падения в ходе богослужения в Новороссийске

ТАССиещё 9

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, упавший во время богослужения в новороссийском храме, не получил травм, причиной стал мокрый от святой воды пол. Об этом патриарх рассказал во время проповеди.

"То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. По этому прекрасному полу я сегодня так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий", - сказал он позднее во время проповеди, трансляцию которой вел телеканал "Кубань-24".

ТАСС запросил комментарий РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

Общество,Видео,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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