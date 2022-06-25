В Греции рассказали, когда возобновят прием документов на визу для россиян

Приём документов на визы в Грецию возобновится в России через несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из греческих туристических компаний.
«Это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней», - сказал собеседник.
По его словам, сейчас ведётся обновление системы, скоро ее работа восстановится и тогда прием документов возобновится.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с 27 июня консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу, и не будут принимать документы на визу. Когда прием возобновится, не сообщалось.