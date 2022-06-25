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21 минуту назад

В Греции рассказали, когда россияне смогут снова подать документы на визу

Майк Габриелян

Приём документов на визы в Грецию возобновится в России через несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из греческих туристических компаний.

В Греции рассказали, когда возобновят прием документов на визу для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней», - сказал собеседник.

По его словам, сейчас ведётся обновление системы, скоро ее работа восстановится и тогда прием документов возобновится.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с 27 июня консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу, и не будут принимать документы на визу. Когда прием возобновится, не сообщалось.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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