В Греции рассказали, когда возобновят прием документов на визу для россиян

Приём документов на визы в Грецию возобновится в России через несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из греческих туристических компаний.

«Это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней», - сказал собеседник.

По его словам, сейчас ведётся обновление системы, скоро ее работа восстановится и тогда прием документов возобновится.