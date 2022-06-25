В центре Гамалеи рассказали, откуда появилась оспа обезьян

Оспу обезьян в Европу принесли путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, во время поездки в Африку они могли вступать в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и могли заразиться.