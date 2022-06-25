В центре Гамалеи рассказали, откуда появилась оспа обезьян

Оспу обезьян в Европу принесли путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, во время поездки в Африку они могли вступать в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и могли заразиться.
"Путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией вступали в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и заразились. Для западной части Африканского континента оспа обезьян характерно, — сказал Альтштейн.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку в настоящее время насчитывается небольшое количество заболевших. Ранее с призывом объявить о пандемии обезьяньей оспы выступила Всемирная сеть здравоохранения. Специалист полагает, что вирус не грозит проблемами в глобальном масштабе.