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15 минут назад

В центре Гамалеи рассказали, откуда появилась оспа обезьян

Newsru.com

Оспу обезьян в Европу принесли путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, во время поездки в Африку они могли вступать в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и могли заразиться.

В центре Гамалеи рассказали, откуда появилась оспа обезьян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией вступали в беспорядочные половые связи на вечеринках в Нигерии, где и заразились. Для западной части Африканского континента оспа обезьян характерно, — сказал Альтштейн.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку в настоящее время насчитывается небольшое количество заболевших. Ранее с призывом объявить о пандемии обезьяньей оспы выступила Всемирная сеть здравоохранения. Специалист полагает, что вирус не грозит проблемами в глобальном масштабе.

Общество,Анатолий Альтштейн,Евгений Тимаков,
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