Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время службы в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске, сейчас он продолжает богослужение, трансляцию ведет сайт РПЦ.
Патриарх Кирилл упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), но поднялся и продолжит службу. В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент, передает РИА «Новости».
Ранее патриарх Кирилл в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны сравнил участников спецоперации со святыми подвижниками.