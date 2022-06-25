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34 минуты назад

Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время службы в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске, сейчас он продолжает богослужение, трансляцию ведет сайт РПЦ.

Патриарх Кирилл упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), но поднялся и продолжит службу. В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент, передает РИА «Новости».

Ранее патриарх Кирилл в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны сравнил участников спецоперации со святыми подвижниками.

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