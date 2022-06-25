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45 минут назад

«Это ведет к развалу страны»: Михалков раскритиковал Куйвашева

Илья Родин

Российский режиссер и ведущий Никита Михалков в очередном выпуске авторской телепередачи «Бесогон ТВ» раскритиковал действия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По его мнению, попытка политика создать новую партию в ключевом регионе может привести «к развалу страны».

«Это ведет к развалу страны»: Михалков раскритиковал Куйвашева
Фото: ТАССТАСС

«Все это [открытая поддержка западных ценностей, критика военной спецоперации на Украине] происходит в стратегическом регионе нашей страны, где ковалась победа в ВОВ, где мощнейшее ВПК. Как думаете, насколько случайно нынешний губернатор организовывает в этом регионе «Уральскую партию»?», - рассуждает Никита Михалков.

По его данным, центр управления так называемой «Уральской партии» находится в «Ельцин Центре». Новое объединение обладает весьма приличным политическим и финансовым ресурсом.

Михалков подчеркнул, что у него нет уверенности в точности информации о партии. Но его настораживает то, что «появляется некая обеспеченная финансово организация, объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология «Ельцин Центра».

Губернатор Куйвашев ответил на видео журналисту Соловьеву

Он отметил, что в дальнейшем возможно появление и других крупных региональных политических объединений. А это, по его мнению, «ведет к развалу страны, к превращению ее в обломки».

Никита Михалков сообщил ранее, что нынешний конфликт на Украине много лет назад предсказал известный писатель Федор Михайлович Достоевский.

Общество,Федор Достоевский,Евгений Куйвашев,Никита Михалков,Ельцин-центр,
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