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47 минут назад

Греция приостановила выдачу виз россиянам

Илья Родин

Россияне с понедельника, 27 июня, временно не смогут подать документы на получение греческой визы. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что «в одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра».

Отмечается, что конкретные сроки приостановки не названы. Специалисты ассоциации полагают, что «если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время. По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится».

МИД: Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян

Глава 4-го европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон рассказал, что отдых в Греции сопряжен с определенными рисками для россиян. В частности, зафиксированы факты агрессии в отношении граждан РФ, напоминает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пожилая гречанка заболела проказой. В настоящее время она проходит лечение, «все лица, контактировавшие с нею, находятся под активным наблюдением на наличие симптомов».

Общество,Видео,Юрий Пилипсон,Ассоциация туроператоров России,
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