Греция прекратила принимать документы на визы у россиян

Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию, сообщила Ассоциация туроператоров России.

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Работа приостановлена в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. При этом о причинах приостановки и сроках возобновления приема документов неизвестно. В одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра, передает РИА «Новости».