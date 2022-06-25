«Это ведет к развалу страны»: Михалков обратился к Куйвашеву

«Насколько информация верна, я не знаю. Как я понимаю, эта партия отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. Если это так — не утверждаю — появляется некая обеспеченная финансово организация, объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология „Ельцин Центра“. А дальше может появиться „Сибирская партия“, „Дальневосточная партия“ и так далее. Это ведет к развалу страны, к превращению ее в обломки», — добавляет Михалков.