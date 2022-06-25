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42 минуты назад

Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня

Вечерняя Москваиещё 2

Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Греция остановила выдачу виз россиянам
Фото: unsplashunsplash

— Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом центре ссылаются на технические причины — обновление системы. Однако о сроках приостановки принятия документов на визы не говорится. Кроме того, на самом сайте визового центра нет никакой информации об этом, передает АТОР.

Глава 4-го европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян, так как в Министерство иностранных дел России поступает информация о случаях дискриминации в отношении туристов из РФ.

В МИД РФ считают, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян

Недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России. Кабинет министров страны одобрил введение режима с 1 июля.

Кроме того, визы на въезд в Чешскую Республику, а также разрешения на длительное пребывание в государстве не будут выдаваться гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года, решение об этом было принято правительством страны в среду, 23 июня.

Общество,Юрий Пилипсон,Владимир Зеленский,МИД России,Ассоциация туроператоров России,
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