К 875-летию Вологды открылся фестиваль "Город ремесел"

Около 600 мастеров из 40 регионов России и шести стран - Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Белоруссии и Эстонии - приехали в Вологду на VIII Международный фестиваль "Город ремесел". Он приурочен к 875-летию Вологды. Впервые в фестивале приняли участие бондари. На празднике представили экспозицию кованных изделий, рассказал ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

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"В дни фестиваля вся Россия с нами, в нашем славном древнерусском городе, чтобы показать, чем славится каждый город нашей страны, каждая республика. В Вологду на фестиваль "Город ремесел" приехали порядка 600 мастеров из более чем 40 регионов России и шести стран: Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Беларуси и Эстонии. Говорю спасибо всем мастерам за сохранение народных традиций", - сказал мэр после прошедшей вечером 24 июня церемонии открытия фестиваля.

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Как отметил градоначальник, цель фестиваля - сохранить связь между поколениями, развивать народные художественные промыслы и ремесла. Фестиваль пройдет с 24 по 26 июня, запланированы выставки, конкурсная и деловая программы, мастер-классы и концерты. На Кремлевской площади Вологды развернется ярмарочная торговля. Состоятся лекции и семинары с участием российских экспертов в области народно-художественных промыслов, мастер-классы по ремеслам для детей и взрослых.

Впервые на "Городе ремесел" будет работать интерактивная площадка "Ожившая картина ремесел", где вологжане смогут наблюдать за процессом создания авторских изделий северной черни (ювелирное искусство чернения по серебру), бондарного и гончарного дела, художественной ковки, плетения из растительных материалов, резьбы по дереву, ткачества, валяния. Представлена уникальная выставка экспонатов из коллекции музея "Железное царство". Ее привез в Вологду владелец музея, народный мастер России, основатель и председатель Союза кузнецов - художников России Валентин Воробьев. Это 40 железных скульптур, все они объединены темой "Русь". На церемонии открытия Воробьев подарил Вологде ключ на счастье, который он сам выковал, рассказал мэр.

Бондари и гончары

Впервые на "Город ремесел" прибыли бондари. На фестивале представлена экспозиция "Музей бочки и бондарного дела". Экскурсию по выставке проведет владелец экспонатов и коллекционер, вологжанин Александр Хохлов. Ранее он открыл в Вологде первый в России "Музей бочки", который насчитывает более 300 экспонатов. На фестивале представлены 50 различных бочек.

"Особенностью фестиваля всегда являются творческие акции. Состоялся уже традиционный и очень зрелищный обжиг керамической скульптуры на открытой площадке. В этом году гончары изготовили скульптуру под названием "Ветер над городом", их вдохновило знакомство с нашим городом. На изготовление скульптуры ушло пять дней, она представляет собой большое дерево, крону которого формируют улочки, храмы, старинные дома Вологды. Как отметили мастера, это символизирует их пожелание Вологде - расти и развиваться", - рассказал мэр.

Фестиваль включает конкурсную программу среди взрослых мастеров и детей. Для взрослых объявили семь номинаций: "Женские ремесла (кружевоплетение, вышивка, костюм, ткачество, лоскутное шитье)", "Валенки и валяные изделия", "Гончарные изделия. Керамика", "Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, столярное и токарное дело", "Кузнецы и ювелиры", "Роспись по дереву и бересте", "Хранить традиции". Конкурс среди юных мастеров пройдет в номинациях "Кружевоплетение", "Традиционный костюм", "Ткачество, вязание, вышивка", "Игровая текстильная кукла, лоскутное шитье", "Деревянная сказка", "Вдохновение", "Жар-птица". Работы оценит жюри, победителей объявят 26 июня.