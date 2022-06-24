К 875-летию Вологды открылся фестиваль "Город ремесел"

Около 600 мастеров из 40 регионов России и шести стран - Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Белоруссии и Эстонии - приехали в Вологду на VIII Международный фестиваль "Город ремесел". Он приурочен к 875-летию Вологды. Впервые в фестивале приняли участие бондари. На празднике представили экспозицию кованных изделий, рассказал ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.
"В дни фестиваля вся Россия с нами, в нашем славном древнерусском городе, чтобы показать, чем славится каждый город нашей страны, каждая республика. В Вологду на фестиваль "Город ремесел" приехали порядка 600 мастеров из более чем 40 регионов России и шести стран: Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Беларуси и Эстонии. Говорю спасибо всем мастерам за сохранение народных традиций", - сказал мэр после прошедшей вечером 24 июня церемонии открытия фестиваля.
Как отметил градоначальник, цель фестиваля - сохранить связь между поколениями, развивать народные художественные промыслы и ремесла. Фестиваль пройдет с 24 по 26 июня, запланированы выставки, конкурсная и деловая программы, мастер-классы и концерты. На Кремлевской площади Вологды развернется ярмарочная торговля. Состоятся лекции и семинары с участием российских экспертов в области народно-художественных промыслов, мастер-классы по ремеслам для детей и взрослых.
Впервые на "Городе ремесел" будет работать интерактивная площадка "Ожившая картина ремесел", где вологжане смогут наблюдать за процессом создания авторских изделий северной черни (ювелирное искусство чернения по серебру), бондарного и гончарного дела, художественной ковки, плетения из растительных материалов, резьбы по дереву, ткачества, валяния. Представлена уникальная выставка экспонатов из коллекции музея "Железное царство". Ее привез в Вологду владелец музея, народный мастер России, основатель и председатель Союза кузнецов - художников России Валентин Воробьев. Это 40 железных скульптур, все они объединены темой "Русь". На церемонии открытия Воробьев подарил Вологде ключ на счастье, который он сам выковал, рассказал мэр.
Впервые на "Город ремесел" прибыли бондари. На фестивале представлена экспозиция "Музей бочки и бондарного дела". Экскурсию по выставке проведет владелец экспонатов и коллекционер, вологжанин Александр Хохлов. Ранее он открыл в Вологде первый в России "Музей бочки", который насчитывает более 300 экспонатов. На фестивале представлены 50 различных бочек.
"Особенностью фестиваля всегда являются творческие акции. Состоялся уже традиционный и очень зрелищный обжиг керамической скульптуры на открытой площадке. В этом году гончары изготовили скульптуру под названием "Ветер над городом", их вдохновило знакомство с нашим городом. На изготовление скульптуры ушло пять дней, она представляет собой большое дерево, крону которого формируют улочки, храмы, старинные дома Вологды. Как отметили мастера, это символизирует их пожелание Вологде - расти и развиваться", - рассказал мэр.
Фестиваль включает конкурсную программу среди взрослых мастеров и детей. Для взрослых объявили семь номинаций: "Женские ремесла (кружевоплетение, вышивка, костюм, ткачество, лоскутное шитье)", "Валенки и валяные изделия", "Гончарные изделия. Керамика", "Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, столярное и токарное дело", "Кузнецы и ювелиры", "Роспись по дереву и бересте", "Хранить традиции". Конкурс среди юных мастеров пройдет в номинациях "Кружевоплетение", "Традиционный костюм", "Ткачество, вязание, вышивка", "Игровая текстильная кукла, лоскутное шитье", "Деревянная сказка", "Вдохновение", "Жар-птица". Работы оценит жюри, победителей объявят 26 июня.
Вологда - административный, промышленный и культурный центр одноименной области. Датой основания города считается 1147 год. Именно в этот год монах Герасим пришел из Киева на реку Вологду на "великий лес" и застал там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой раскинулся "средний посад малого торжка". Масло, кружево и резной палисад - бренды, сделавшие Вологду известной. Город сохранил уникальный архитектурный ансамбль с более 200 объектами культурного наследия и многие виды старинных ремесел.