На празднике "Алые паруса" в Петербурге побывали более миллиона человек

Более 1,2 млн человек приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, правонарушений не допущено. Об этом сообщила журналистам в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский праздник выпускников школ "Алые паруса". В разных районах города проведены концерты, а завершением праздника стало традиционное пиротехническое шоу на Неве.
"В них приняло участие в общей сложности 1,2 млн человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ. Правонарушений и происшествий не зарегистрировано", - отметила Волк.