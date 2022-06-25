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6 минут назад

В празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приняли участие более 1,2 млн человек

ТАССиещё 4

Более 1,2 млн человек приняли участие в празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, правонарушений не допущено. Об этом сообщила журналистам в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На празднике "Алые паруса" в Петербурге побывали более миллиона человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский праздник выпускников школ "Алые паруса". В разных районах города проведены концерты, а завершением праздника стало традиционное пиротехническое шоу на Неве.

"В них приняло участие в общей сложности 1,2 млн человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ. Правонарушений и происшествий не зарегистрировано", - отметила Волк.

Общество,Ирина Волк,МВД России,
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