В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
48 минут назад

В Волхове открыли стелу «Город воинской славы»

RT на русском

В пятницу, 24 июня, в Волхове открыли стелу «Город воинской славы».

В Волхове открыли стелу «Город воинской славы»
Фото: © lenobl.ru© lenobl.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Волхов сыграл одну из ключевых ролей в Ленинградской битве, снабжал Ленинград электроэнергией, продовольствием и вооружением.

«Подвиг волховчан — яркая страница книги «Воинская доблесть Ленинградской области», — заявили в администрации.

Знак городу вручил губернатор Александр Дрозденко.

«Именно Волховский фронт вместе с Ленинградским фронтом прорвали блокаду Ленинграда», — отметил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что акции «Свеча памяти» и «Огненные картины» прошли в Севастополе.

Общество,Александр Дрозденко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители