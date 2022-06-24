Медиков проверят на халатность из-за смерти Шатунова

Сотрудников Домодедовской скорой помощи, которые не смогли спасти жизнь певца Юрия Шатунова, проверяют на халатность. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах.

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«Публикациями в СМИ, которые были накануне в связи с гибелью Шатунова, уже заинтересовались соответствующие органы. Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова», — рассказал телеканалу собеседник.

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Также, по его словам, вызывают вопросы и другие нарушения, например качество оказания помощи пациенту и факт того, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом из медучреждения только почти через полчаса. Источник отметил, что медиков подозревают в преступной халатности, повлекшей смерть пациента, за которую они могут получить до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ответа по поводу проведения доследственной проверки из Генпрокуратуры и СК РФ РЕН ТВ пока не получили.

Ранее телеканал по словам директора певца Юрия Шатунова восстановил всю хронологию событий в вечер смерти Шатунова.

Он рассказал, что диспетчер скорой им отказал в 23:27 в вызове неотложки, поскольку свободных рядом не было и посоветовал самим довезти пациента до ближайшего медучреждения, что друзья исполнителя и сделали.

Певца привезли в стационар больницы «Заря Подмосковья» в селе Растуново в 23:45, откуда только в 00:10 его забрала скорая. В 00:20 Шатунов скончался в момент доставления в Домодедовскую центральную больницу, его пытались реанимировать, но не смогли.

По данным «РЕН ТВ», все это также подтверждается записями с камер видеонаблюдения.