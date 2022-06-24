Названы самые популярные туристические направления среди молодежи России

Италия и Турция названы самыми привлекательными зарубежными туристическими направлениями для российской молодежи, среди регионов РФ первые места заняли Алтайский и Краснодарский края, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Такие данные следуют из результатов опроса, предоставленных ТАСС департаментом государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки.

"Всероссийский онлайн-опрос молодежи, который провел Центр социологических исследований "14-35" по заданию Минобрнауки РФ показал высокую заинтересованность молодежи в путешествиях по России. В топ-5 самых привлекательных субъектов РФ для молодежного туризма вошли: Алтайский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Республика Крым. Самыми привлекательными зарубежными туристическими направлениями молодежь назвала Турцию и Италию", - говорится в материалах.

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Отмечается, что 88,6% опрошенных выразили заинтересованность в путешествиях по России, 62,1% уже активно реализуют эту возможность. Около половины молодых людей заявили о готовности отказаться от заграничных турпоездок, чтобы поддерживать и развивать отечественный туризм.

Более половины - 53,4% - не могут себе позволить путешествовать чаще чем раз в полтора-два года, 38,3% респондентов путешествуют 1-2 раза в год и чаще. Возможность поездок по России для молодых людей ограничивается несколькими факторами: высокими ценами, низким уровнем сервиса и климатическими условиями. При выборе туристического направления респонденты руководствуются ценовой политикой, степенью комфорта, советами друзей и знакомых, личным положительным опытом. Оптимальный срок для путешествий - 6-10 дней, предпочтительный бюджет - не более 50 тыс. рублей на человека, нижний предел - от 15 тыс., свидетельствую данные опроса.

Большинство молодых людей хотели бы во время поездок активнее участвовать в местной культурной жизни - в формате экскурсий, выставок, творческих площадок, концертов, квестов и так далее. Они отметили недостаток качественной информации о подобных событиях в регионах России. Более половины респондентов не знают о программах и проектах по поддержке молодежного туризма. Среди тех, кто обладает такой информацией, лишь 20% реально принимали участие в каком-либо подобном проекте.

Туризм для молодежи

Как отметил замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, наиболее востребованными мерами поддержки туризма участники опроса назвали программы льгот для оплаты поездок, студенческие обмены между регионами России, расширение экскурсионных возможностей.

"Для решения этой задачи нами реализуется программа молодежного и студенческого туризма "студтуризм.рф", которая охватывает более 100 городов 70 регионов. Студенты и молодые специалисты до 35 лет могут достаточно бюджетно пребывать в кампусе вуза, принимать участие в культурно-познавательном, профориентационном или научно-популярном направлениях проекта. Программа успешно зарекомендовала себя, поэтому мы рассчитываем на дальнейшее увеличение туристического потока молодежи", - сказал Гуров, слова которого приводятся в сообщении.