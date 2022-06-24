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1 час назад

Медики опровергли отказ скорой госпитализировать Шатунова

Елена Прошина

Информация об отказе диспетчера скорой помощи направлять бригаду к певцу Юрию Шатунову не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в Московской областной станции скорой медицинской области.

В учреждении отметили, что проверили все вызовы и записи звонков, которые поступили на пульт 22 июня — звонивший за Шатунова уточнял нахождение ближайшей больницы, а на предложение вызвать скорую на место отказался, сказав, что самостоятельно доставит певца в больницу. Затем в 23:46 вызов поступил в Растуновскую больницу для медицинской эвакуации пациента в региональный сосудистый центр, добавили на станции.

«Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуции. Машина полностью укомплектована медоборудованием в соответствии с нормативными актами, в том числе реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. Пациента доставили в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь», — заключили в учреждении.

Ранее «Известия» сообщали, что диспетчер скорой помощи отказал друзьям певца в вызове скорой. По данным издания, они позвонили в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем», но на пульте никаких уточняющих вопросов, позволяющих определить серьезность ситуации и при необходимости направить на место ближайшую бригаду, задавать не стали.

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова

Напомним, что бывший солист группы «Ласковый май» умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта.

Общество,Видео,Юрий Шатунов,
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