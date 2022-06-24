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1 час назад

«Только расстрел»: Шукшина высказалась об идее всеобщего покаяния русских

News.ru

Заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила о том, что противники российской власти пытаются заставить весь русский народ покаяться за советское прошлое, при этом выход из этой ситуации они видят один: «Только расстрел». По ее мнению, россияне должны не отбиваться, а предложить свою национальную идею. Мыслями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Только расстрел»: Шукшина высказалась об идее всеобщего покаяния русских
Фото: ТАССТАСС

Они ловко управляют идеей раскаяния и покаяния за «сталинские репрессии и жертвы», и не просто покаяния, а национального, И пока мы не покаемся, дорога вперед у нас закрыта. Из нас делают и палачей, и жертв режима одновременно. Нам вменяется в вину. А какое развитие у виновных? Только расстрел. А? Каково? Ловко?, — высказалась Шукшина.

Она отмечает, что «русский народ уже понес наказание за цареубийство и омыл свой грех кровью во время Великой Отечественной войны», а теперь необходимо предложить свою идеологию, которую, как считает актриса, «власти не слышат».

Нам сегодня только и приходится, что отбиваться, защищаться от их идеи, не имея, что предложить. Такое положение дел — заведомо проигрышное, поскольку мы ничего не предлагаем, мы только отбиваемся. Предложение нашей национальной идеи — это и есть стратегия, — уверена Шукшина.

Ранее актриса призвала закрыть «замшелые» развлекательные шоу на телевидении, где «стирают грязное бельё на всю страну в прайм-тайм». Она назвала подобные передачи «вражеским контентом» и предложила показывать вместо них программы о героях спецоперации РФ на Украине. По её мнению, такие передачи стали бы «отдушиной в условиях информационного прессинга».

Общество,Мария Шукшина,
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