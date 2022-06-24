«Только расстрел»: Шукшина высказалась об идее всеобщего покаяния русских

Они ловко управляют идеей раскаяния и покаяния за «сталинские репрессии и жертвы», и не просто покаяния, а национального, И пока мы не покаемся, дорога вперед у нас закрыта. Из нас делают и палачей, и жертв режима одновременно. Нам вменяется в вину. А какое развитие у виновных? Только расстрел. А? Каково? Ловко?, — высказалась Шукшина.