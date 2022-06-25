Молодежь Донбасса приняла участие в фестивале "Славянское единство"

"Изменился состав участников фестиваля, но остались нерушимы его основные идеи и традиции: дружба славянских народов и единство молодежи. В прошлом году фестиваль провели из-за пандемии в онлайн-формате. А в этом году ребята из регионов России, Белоруссии, ДНР и ЛНР собрались в живописном месте, в Белых Берегах, чтобы сохранить традиции наших предков, чтобы славянская дружба крепла и развивалась", - говорится в сообщении губернатора.