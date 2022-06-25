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17 минут назад

Молодежь Донбасса приняла участие в фестивале "Славянское единство" под Брянском

ТАССиещё 4

Молодежь из Луганской и Донецкой народных республик приняла участие в открытии молодежного лагеря "Дружба" в рамках фестиваля "Славянское единство - 2022". Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале в субботу.

Молодежь Донбасса приняла участие в фестивале "Славянское единство"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Изменился состав участников фестиваля, но остались нерушимы его основные идеи и традиции: дружба славянских народов и единство молодежи. В прошлом году фестиваль провели из-за пандемии в онлайн-формате. А в этом году ребята из регионов России, Белоруссии, ДНР и ЛНР собрались в живописном месте, в Белых Берегах, чтобы сохранить традиции наших предков, чтобы славянская дружба крепла и развивалась", - говорится в сообщении губернатора.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что проведение международного молодежного лагеря "Дружба" планируется с 27 по 29 июня на территории Белобережской пустоши Брянского района. После чего представители молодежного лагеря примут участие в праздновании Дня партизан и подпольщиков на территории Брянской области 29 июня.

Международный фестиваль славянских народов "Славянское единство" с 1969 года ежегодно проводится на границе Белоруссии, России и Украины в конце июня. За прошедшее время он стал одним из значимых событий, способствующих укреплению единства славянского мира и развитию добрососедских отношений приграничных регионов Белоруссии, России и Украины. С 2014 года фестиваль "Славянское единство" поочередно проходит в России и Белоруссии без участия Украины.

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