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18 минут назад

Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге

ТАССиещё 1

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал имущество Белоцерковской в России
Фото: соцсетисоцсети

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В России объявили в розыск блогера Белоцерковскую

16 марта Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. По данным следствия, в марте она в своем профиле Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями.

В мае ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ее объявили в международный розыск. Ей грозит от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

Вероника Белоцерковская - автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Является издателем журнала "Собака.ru" и владелицей кулинарной школы на юге Франции.

Общество,Вероника Белоцерковская,Следственный комитет,Верховный суд,
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