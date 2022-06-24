Сервисы заказа такси дали сбой по всей России

«Это было жутковато. Мне удалось заказать такси, но когда приехала машина, у меня показывало, что водитель еще в пути. Всю поездку мне показывало, что водитель еще в пути. Но одномоментно мне надо было воспользоваться «Яндекс.Доставкой», чтобы курьер забрал посылку и привез ее мне. Этого уже сделать не получилось. Не получалось на протяжении всего дня. Техподдержка, можно сказать, работала и не работала. Какие-то стандартные сообщения я получала от нее, при этом вопрос не решался. Я пыталась дозвониться до техподдержки, тоже безрезультатно».