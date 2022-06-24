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35 минут назад

Сервисы заказа такси дали сбой по всей России

BFM.RUиещё 5

Днем в пятницу, 24 июня, пользователи начали жаловаться на проблемы в работе «Яндекс Go», Uber, «Такси.ру», «Везет» и «Ситимобил». При попытке заказать машину через мобильное приложение появлялись сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается».

Сервисы заказа такси дали сбой по всей России
Фото: ТАССТАСС

Проблемы с заказом такси отмечались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ставрополе и в некоторых других городах. При этом, по сообщениям СМИ, сбой затронул не все районы столицы. В пресс-службах сервисов подтвердили ТАСС наличие сбоя. Он был устранен около 14:00.

С проблемами столкнулась и жительница Казани Анастасия:

«Это было жутковато. Мне удалось заказать такси, но когда приехала машина, у меня показывало, что водитель еще в пути. Всю поездку мне показывало, что водитель еще в пути. Но одномоментно мне надо было воспользоваться «Яндекс.Доставкой», чтобы курьер забрал посылку и привез ее мне. Этого уже сделать не получилось. Не получалось на протяжении всего дня. Техподдержка, можно сказать, работала и не работала. Какие-то стандартные сообщения я получала от нее, при этом вопрос не решался. Я пыталась дозвониться до техподдержки, тоже безрезультатно».

А вот московский таксист Юрий, работающий с агрегатором «Яндекс Go», никаких серьезных сбоев в пятницу не заметил:

— Я как получал [заказы], так и получал. Единственное, с 10 до 12 часов дня я в Домодедово ездил, у меня два часа выпало. Может быть, в этот момент сбой какой-то был. Потому что я, честно говоря, не ощутил.

— А вы получаете не только от «Яндекса» заказы?

— Нет, я сейчас работаю еще в такси «Люкс» и со своими постоянными клиентами. Но «Яндекс» — процентов, наверное, 80.

Похожий сбой возникал в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber около месяца назад, 26 мая. Тогда пользователи агрегаторов жаловались на то, что не могут заказать такси через мобильные приложения. Позже в пресс-службах сервисов сообщили об устранении проблем, но в чем они заключались, не пояснили.

Общество,Яндекс,
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