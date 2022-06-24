Пока вы спали: выход РФ к Индийскому океану и новые магазины duty free

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Россия и Иран обсудили опыт противодействия санкциям

Главным лейтмотивом визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран стало обсуждение развития партнерства двух стран в условиях санкций, а также независимость «от причуд и капризов западных партнеров». Об этом пишет «Коммерсант».

Стороны договорились, что эксперты как можно скорее согласуют текст договора о стратегическом партнерстве. Также Тегеран, который уже 40 лет живет в условиях санкционного давления Запада, хочет увеличить товарооборот с Россией до $40 млрд и предлагает отменить визовый режим.

Россия переводит внешний долг в рубли

Президент Владимир Путин подписал указ о выплате внешнего долга России в рублях посредствам открытия счета типа И в иностранном депозитарии. Конвертация будет производиться по курсу внутреннего валютного рынка РФ, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что 23–24 июня предстоят выплаты купонов по трем выпускам российских еврооблигаций и станет понятно, работает ли предложенная Россией схема. При этом, по их словам, пока точно спрогнозировать долю тех, кто быстро согласится на выплаты в рублях, затруднительно.

Берлину придется отказаться от «зеленой» экономики

Правительство Германии объявило второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России и намерено продлить срок службы атомных электростанций и вновь начать использование угольных, чтобы не допустить энергетического кризиса. Об этом пишут «Известия».

Таким образом ФРГ придется отказаться от планов по «зеленому» переходу, констатировал депутат Штеффен Котре. В свою очередь эксперты обратили внимание на то, что «Германия сама загнала себя в тупик».

Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС

Магазины беспошлинной торговли в конце июля – начале августа начнут продажи товаров для пассажиров, вылетающих в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию – страны-члены Евразийского экономического союза. Об этом «Известиям» сообщили в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли.

Эксперты отмечают, что цена товаров магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше примерно на 30%, чем для тех, кто летит в другие зарубежные страны. Так как в цену будут включены ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина и акцизный налог для акцизных товаров (алкоголь и табак).

Россия пробила коридор к Индийскому океану

Уже два месяца действует автомобильный коридор между Индийским океаном, странами СНГ и Россией, проходящий через Афганистан. Срок доставки контейнера по нему из Карачи в Москву занимает примерно три недели. Об этом со ссылкой на пакистанских бизнесменов пишет «Взгляд».