Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

Экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался на 73-м году жизни в ночь на 24 июня, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу президента Татарстана Рустама Минниханова.

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«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — выразил соболезнования госслужащий.

В сообщении отмечается, что место и время прощания будет оглашено дополнительно.