Власти Подмосковья будут благоустраивать исторические места городов

"Мы все прекрасно понимаем, насколько важен для человека парк, возможность отдохнуть с семьей, с близкими, заниматься спортом или наслаждаться чем-то высоким. И сегодня, когда мы зашли в Музей-усадьбу, то встречали жителей, общались с ними - все рады, довольны, у них позитивное настроение. Я вспоминаю то, с чего мы начинали здесь и, вижу то, что сейчас - это две большие разницы. Наша задача - в каждой территории Подмосковья благоустраивать интересные исторические места", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.