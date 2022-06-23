Власти Подмосковья будут благоустраивать исторические места городов

Благоустройство исторических мест в городах Московской области является одной из задач региональных властей, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы все прекрасно понимаем, насколько важен для человека парк, возможность отдохнуть с семьей, с близкими, заниматься спортом или наслаждаться чем-то высоким. И сегодня, когда мы зашли в Музей-усадьбу, то встречали жителей, общались с ними - все рады, довольны, у них позитивное настроение. Я вспоминаю то, с чего мы начинали здесь и, вижу то, что сейчас - это две большие разницы. Наша задача - в каждой территории Подмосковья благоустраивать интересные исторические места", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
В четверг в музее-усадьбе "Архангельское" открылся комплекс "Ботанические оранжереи". Почти два века спустя его воссоздали на месте оранжерей и теплиц князя Николая Юсупова. Кроме того, здесь появились современный выставочный зал, кинолекторий и кафе.
Музей в Архангельском открыли 1 мая 1919 года. В 2017 году указом президента РФ ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия России. Здесь организованы мультимедийные выставки, прогулочные маршруты, работают сувенирные магазины, рестораны.