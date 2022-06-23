В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
13 минут назад

Власти Подмосковья будут благоустраивать исторические места городов

ТАСС

Благоустройство исторических мест в городах Московской области является одной из задач региональных властей, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти Подмосковья будут благоустраивать исторические места городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы все прекрасно понимаем, насколько важен для человека парк, возможность отдохнуть с семьей, с близкими, заниматься спортом или наслаждаться чем-то высоким. И сегодня, когда мы зашли в Музей-усадьбу, то встречали жителей, общались с ними - все рады, довольны, у них позитивное настроение. Я вспоминаю то, с чего мы начинали здесь и, вижу то, что сейчас - это две большие разницы. Наша задача - в каждой территории Подмосковья благоустраивать интересные исторические места", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В четверг в музее-усадьбе "Архангельское" открылся комплекс "Ботанические оранжереи". Почти два века спустя его воссоздали на месте оранжерей и теплиц князя Николая Юсупова. Кроме того, здесь появились современный выставочный зал, кинолекторий и кафе.

Музей в Архангельском открыли 1 мая 1919 года. В 2017 году указом президента РФ ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия России. Здесь организованы мультимедийные выставки, прогулочные маршруты, работают сувенирные магазины, рестораны.

Общество,Андрей Воробьев,Правительство московской области,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители