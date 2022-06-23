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12 минут назад

Стало известно об отказе скорой ехать к Шатунову

Lenta.ru

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к певцу Юрию Шатунову. Об этом «Известиям» рассказал осведомленный источник.

Стало известно об отказе скорой ехать к Шатунову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, друзья Шатунова позвонили диспетчеру и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады. Собеседник издания уточнил, что у женщины, принявшей звонок, «подобное отношение к вызовам было замечено и раньше».

Источник «Известий» добавил, что если бы все действия после звонка проводились по регламенту, Шатунова можно было бы спасти с вероятностью 60 процентов.

Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова

Источник «Ленты.ру» в медицинских кругах рассказал, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце.

Общество,Юрий Шатунов,
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