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1 час назад

В Петербурге отметят День Достоевского

RT на русском

В Санкт-Петербурге отметят День Достоевского в первую субботу июля. Это отсылка к роману «Преступление и наказание», где события начинаются именно в июле.

В Петербурге отметят День Достоевского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В программе более 20 участников, в том числе Музей Достоевского, Музей-квартира Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Библиотека на Стремянной, Музей Зощенко, Музей Ахматовой, Некрополь мастеров искусств и другие», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».

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