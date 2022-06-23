В Петербурге отметят День Достоевского

В Санкт-Петербурге отметят День Достоевского в первую субботу июля. Это отсылка к роману «Преступление и наказание», где события начинаются именно в июле.
Об этом сообщает kp.ru.
«В программе более 20 участников, в том числе Музей Достоевского, Музей-квартира Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Библиотека на Стремянной, Музей Зощенко, Музей Ахматовой, Некрополь мастеров искусств и другие», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».