В России детей-мигрантов начали обучать русскому языку

«Часть библиотеки контента будет доступна всем участникам проекта, а часть – открываться постепенно по мере прохождения видеоуроков. Мы рассчитываем, что это будет стимулировать детей продолжать обучение. Также для учеников будут проводиться разговорные клубы по актуальным темам и живые мероприятия в разных городах страны», — рассказал директор проекта Максим Шиян.