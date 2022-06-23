В России детей-мигрантов начали обучать русскому языку

В России стартовал проект «Дети здесь», созданный для обучения детей-мигрантов русскому языку. Релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
На обучающей платформе «детиздесь.рф» представлены видеокурсы от учителей русского языка как иностранного, а также различный контент: от мультфильмов до сериалов. Все ролики сопровождаются субтитрами на таджикском, узбекском, киргизском и азербайджанском языках.
«Часть библиотеки контента будет доступна всем участникам проекта, а часть – открываться постепенно по мере прохождения видеоуроков. Мы рассчитываем, что это будет стимулировать детей продолжать обучение. Также для учеников будут проводиться разговорные клубы по актуальным темам и живые мероприятия в разных городах страны», — рассказал директор проекта Максим Шиян.
Проект «Дети здесь» направлен как на обучение языковым навыкам, так и на социализацию и интеграцию детей-мигрантов в российское общество.
Ранее филолог, член Совета по русскому языку при Правительстве РФ Маргарита Русецкая рассказала, почему детей мигрантов нельзя учить в отдельных классах.