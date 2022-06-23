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12 минут назад

Вирусолог оценил угрозу России от оспы обезьян

Семён Капранов
Анатолий Альтштейнэксперт

Справится с оспой обезьян не сверхсложно, заболевание не представляет серьезной угрозы для жителей России. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Случаев оспы обезьян, возникших в мире, уже более 3 тысяч, такого никогда не было. При этом для пандемичного заболевания это число не так уж велико, но эти случаи фиксируются во многих странах... Справится с оспой обезьян не сверхсложно. Нужно внимательно выявлять больных. Заболевание там достаточно четкое, его можно легко диагностировать. Особенно если иметь ввиду, что в стране есть такое заболевание. К нам оспа обезьян не проникла. Думаю, что ничего страшного для России в этой инфекции нет.

Если случаи оспы обезьян выявляются - люди просто изолируются, больного вылечивают, он определенное время находится на карантине. Это может занимать порядка трех-четырех недель. Такой карантин помогает. Думаю, тут вряд ли понадобится широкая вакцинация.

Оспа передается и воздушно-капельным путем, и контактным путем. Но в отличие, скажем, от коронавируса заражающая доза существенно выше. Передача происходит только при тесном контакте зараженного человека с незараженным. Оспа обезьян менее опасна во всех отношениях (по сравнению с коронавирусом). И летальности особой не дает, и до сих пор не сообщалось о том, чтобы кто-то умер в развитых странах. Это означает, что медицина стран Европы, Северной Америки, медицина Австралии справляется с этой болезнью, от нее там не умирают.

Что касается Африки, то там люди умирают от этой болезни. Есть два фактора, в результате которых это происходит. Первый фактор, это то, что люди, которые умирают, заражаются от животных. Люди могут заразиться от обезьяны, могут от грызунов. И когда этот вирус попадает в организм человека от животного, заболевание протекает тяжело. При последующей передаче от человека к человеку оно протекает легче. Поэтому в Африке достаточно заметная летальность. По статистическим данным, там умирает от 1 до 11 процентов заразившихся людей, что довольно много. Второй фактор: уровень медицины в африканских странах и в странах Европы, Америки, в Австралии совершенно разный.
Анатолий Альтштейн
Анатолий АльтштейнВирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Ранее профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за распространения оспы обезьян в России не будет.

Общество,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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