Россиянам назвали нужное количество детей для выхода из демографической ямы

Профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что для вывода страны из демографической ямы каждой россиянке нужно родить пятерых детей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что принятые правительством меры по увеличению рождаемости покажут результат лишь через тридцать лет.
«Позитивные подвижки будут очевидными. Исправить демографическую ситуацию может только многодетность. Чтобы мы получили эффект относительно быстро, нужно каждой женщине родить пятерых детей», — заявила Храпылина.
Профессор отметила, что сейчас российские семьи не хотят иметь много детей — женщины стремятся получить образование и построить карьеру, а потому о быстром выходе из сложившейся ситуации речи пока не идет.
Напомним, что ранее Минтруд РФ подготовил корректировки размера маткапитала на следующие три года. Так, к 2025 году размер выплаты за рождение первого ребенка составит 680 тыс. рублей, а на второго — 898 тыс. рублей.