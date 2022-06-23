Россиянам назвали нужное количество детей для выхода из демографической ямы

Профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что для вывода страны из демографической ямы каждой россиянке нужно родить пятерых детей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что принятые правительством меры по увеличению рождаемости покажут результат лишь через тридцать лет.

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«Позитивные подвижки будут очевидными. Исправить демографическую ситуацию может только многодетность. Чтобы мы получили эффект относительно быстро, нужно каждой женщине родить пятерых детей», — заявила Храпылина.

Профессор отметила, что сейчас российские семьи не хотят иметь много детей — женщины стремятся получить образование и построить карьеру, а потому о быстром выходе из сложившейся ситуации речи пока не идет.