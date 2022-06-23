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18 минут назад

Россиянам раскрыли способ получить украинскую визу

Елена Прошина

С 1 июля 2022 года граждане России смогут оформить украинские визы через центры компании VFS Global. Как сообщает «Лента.ру», из-за прекращения деятельности посольств и консульств в РФ, заявления от россиян будут обрабатываться в третьих странах в сотрудничестве с властями Украины.

Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом россияне, которые находятся в других странах, смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

При этом наличие визы не является гарантией въезда в страну. В МИД добавили, что окончательное решение принимается пограничниками Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что желающие приехать на Украину иностранцы должны иметь надлежащие документы, подтвержденную цель поездки, достаточные сумму средств и отсутствие ограничений на въезд.

Напомним, что 17 июня кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. Идея была взята из петиции, которую одобрил президент Владимир Зеленский — он считает правильным усиление контроля на границе в текущих условиях.

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