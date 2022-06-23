Названо место похорон Юрия Шатунова

Певца, бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи артиста.

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Дату похорон назовут позже.

Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни. У него остались жена и двое детей.

Директор певца Аркадий Кудряшов заявил, что Шатунов перенес обширный инфаркт.

СМИ писали, что вечером 22 июня Шатунов начал жаловаться на самочувствие и вызвал скорую помощь. Врачам он сообщил о проблемах с сердцем.