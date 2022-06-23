В Сочи закрыли пляжи из-за шторма

Пляжи в центре Сочи закрыты для купания из-за нового шторма. На береговой линии подняты флаги черного и красного цветов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о пляжах на набережной «Маяк». Сейчас в городе идет сильный дождь, ожидаются шторм, град, грозы, сход селя, ливни и подъем уровня воды в реках. Также сообщается о возможности смерчей над морем.
«Купание запрещено до окончания штормового предупреждения», – сказал спасатель пляжа «Маяк».
По данным Гидрометцентра Краснодарского края, в настоящее время шторм на море в Сочи достигает пяти баллов. В такую погоду купаться запрещено.
Ранее штормы со смерчами разрушили конструкцию пирса в Лазаревском районе. Были повалены деревья, повреждены линии электропередачи на улице Абовяна, на Красной горке и в районе совхоза Приморский. Коммунальные службы Сочи переведены в усиленный режим работы.