Музей Победы проведет онлайн-мероприятия в память о параде 1945 года

Музей Победы организует онлайн-программу мероприятий к годовщине Парада Победы 1945 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

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«24 июня Музей Победы представит онлайн-программу, посвященную 77-й годовщине Парада Победы. Пользователей приглашают вспомнить триумф народа-победителя, военного искусства советских полководцев и всех вооруженных сил. Зрителей ждут исторические программы, виртуальные экскурсии по выставкам, викторина, а также запись легендарного парада в цвете. Программа доступна на сайте культурной площадки», - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках программы «День в истории» расскажут о подготовке Парада Победы, сюжет дополнен хроникой и воспоминаниями участников. Также виртуальные гости увидят запись парада.

Помимо этого, добавили в пресс-службе, все желающие смогут присоединиться к экскурсии по фотовыставке «Парад победителей».

«Зрителей ждут рассказ об историческом событии и викторина. На уникальных фотографиях информационного агентства «Армия России» запечатлены знаменные группы, колонны военной техники, победный салют. Снимки «оживают», переходя в кинохронику. Экскурсию также дополнят документы из фондов Музея Победы», - отметил собеседник агентства.