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22 минуты назад

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Елена Прошина

Минтруд России опубликовал полный календарь выходных на 2023 год. Согласно подготовленному проекту постановления, о котором сообщили в Telegram-канале ведомства, новогодние нерабочие дни продлятся с 31 декабря по 8 января.

Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом 31 декабря выпадает на субботу, из-за чего день будет нерабочим. Воскресенья 1 и 8 января, которые совпадают с праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Благодаря этому в феврале россиян ожидают сразу четыре выходных — с 23 по 26 февраля включительно.

Майские праздники в 2022 году начнутся еще в апреле — граждане страны будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, а дни со 2 по 5 мая будут рабочими. После этого россиян ждут еще четыре выходных — с 6 по 9 мая.

Еще три дня отдыха подряд будут в июне — с 10 по 12 число включительно. Кроме того, выходными днями отмечены 8 марта и 6 ноября.

Общество,Минтруд России,
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