Пока вы спали: претенденты на "Москвич" и приглашение Байдена на Украину

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сузился круг претендентов на завод «Москвич»

Гендиректор компании КамАЗ Сергей Когогин в рамках ПМЭФ заявил о намерении привлечь к производству машин на заводе «Москвич» зарубежных партнеров, используя «готовые контакты». В настоящее время у КамАЗа есть партнерство с китайской компанией JAC, пишут «Известия».

При этом эксперты поставили под сомнение планы по производству на заводе до 300 тыс. автомобилей в год. А близкие к автомобильной отрасли источники издания отмечают, что производственные мощности «Москвича», помимо автомобилей JAС, могут быть загружены малотоннажниками и пикапами для коммунальных служб.

Действие маткапитала предложили расширить на покупку земли

Действие материнского капитала в России могут расширить на покупку земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Соответствующий проект уже разработан и скоро будет внесен в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

В ОНФ предлагают дать возможность семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги могут быть выданы в течение полугода с даты приобретения земли для строительства на участке жилого дома, отмечается в инициативе.

Минфин предложил сделать в России запас золота и драгоценных камней

Министерство финансов предложило создать в Госфонде запасы драгоценных металлов и камней «в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что это резерв можно будет тратить на поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что речь идет о выделении в имеющемся уже Госфонде доли, из которой и будет создан мобилизационный запас. Его можно быстро продать и использовать деньги исключительно в чрезвычайных случаях, а решение об этом будет принимать президент страны. Это поможет сократить срок внесения изменений в бюджет с нескольких месяцев до нескольких часов, максимум, нескольких дней.

Сельхозтехника в России недосчиталась запчастей

Введение ЕС санкций против России привело к тому, что российские аграрии уже столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в парке достигает 30–40%. Особенно серьезная ситуация сложилась турбинами и гидравлическими системами, отмечает «Коммерсант».

Участники рынка пояснили изданию, что «чем дальше, тем больше артикулов в дефиците, но в зависимости от брендов ситуация разнится». Хуже всего дела обстоят с John Deere, так как у компании очень большой парк и склад деталей постепенно истощается. Для решения проблемы дилеры ищут обходные пути для ввоза запчастей в страну, а аграрии пополняют автопарк техникой российских производителей.

Президента США Джо Байдена ждут на Украине

Президент США Джо Байден анонсировал обсуждение украинского кризиса на мадридском саммите НАТО 28–30 июня и на встрече лидеров стран G7, которую он также намерен посетить. Приедет ли американский лидер в Киев в рамках своего европейского турне, разбирался «Коммерсант».