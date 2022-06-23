"Надеюсь, что это все-таки фейк": Разин о смерти Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на новость о смерти певца Юрия Шатунова.
Разин признался, что не может поверить в кончину исполнителя хита «Белые розы». Он надеется, что эта информация окажется неправдой.
«Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это не прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», — заявил Разин телеканалу «360».
Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти послужил обширный инфаркт, который застал его прямо в машине скорой помощи.