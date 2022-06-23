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35 минут назад

Продюсер Андрей Разин надеется, что новость о смерти Юрий Шатунова — фейк

Слово и Дело

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на новость о смерти певца Юрия Шатунова.

"Надеюсь, что это все-таки фейк": Разин о смерти Шатунова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разин признался, что не может поверить в кончину исполнителя хита «Белые розы». Он надеется, что эта информация окажется неправдой.

«Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это не прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», — заявил Разин телеканалу «360».

Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти послужил обширный инфаркт, который застал его прямо в машине скорой помощи.

Общество,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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