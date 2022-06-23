Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как уточняется, певец умер в больнице в Домодедово. Ему было 48 лет. Новости о смерти Шатунова уже подтвердил его директор Аркадий Кудряшов, а также два источника в медицинских кругах.

При этом Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов.

Напомним, Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Когда Юре было 11 лет, его мать умерла и он оказался в детском доме. Там он познакомилась с руководителем кружка самодеятельности Сергеем Кузнецовым, а позднее стал солистом группы «Ласковый май».