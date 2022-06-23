В российском регионе на два дня продажа алкоголя будет запрещена

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать в Волгоградской области 25 и 27 июня.
Как сообщает интернет-газета "Кривое-зеркало", введение запрета связано с празднованием Дня молодежи. Так, в День молодежи, 27 июня будет запрещена продажа алкоголя во всём городе, 25 июня – только в местах скопления людей, поскольку основные праздничные мероприятия, приуроченные к празднования Дня молодежи, пройдут именно 25 июня.
В этот день состоится гала-концерт молодежного фестиваля на центральной набережной Волгограда. Приглашенной звездной стал NILETTO. А в 22 часа для волгоградцев прогремит красочный фейерверк.
– В соответствии с действующим порядком, в субботу 25 июня, ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции вводятся только в границах проведения массового мероприятия и действуют только на время его проведения. Розничная продажа алкогольной продукции на территории всего города будет ограничена 27 июня, в соответствии с действующим законодательством. Указанные запреты не распространяется на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания, – прокомментировали в мэрии Волгограда.