В российском регионе на два дня продажа алкоголя будет запрещена

– В соответствии с действующим порядком, в субботу 25 июня, ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции вводятся только в границах проведения массового мероприятия и действуют только на время его проведения. Розничная продажа алкогольной продукции на территории всего города будет ограничена 27 июня, в соответствии с действующим законодательством. Указанные запреты не распространяется на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания, – прокомментировали в мэрии Волгограда.