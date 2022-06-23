Чехия запретила выдачу виз россиянам до 2023 года

Чехия не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Об этом сообщает České noviny.

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Предложение МИД Чехии заморозить выдачу виз поддержало чешское правительство.

«Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Цель - оказать давление на Россию и Белоруссию», - заявили в правительстве.

Решение не коснется виз для гуманитарных случаев, виз для членов семьи граждан Чехии/граждан ЕС/людей с чешским видом на жительство и тех случаев, когда выдача визы отвечает интересам Чешской Республики.

Россияне и белорусы с действующими видами на жительство смогут обращаться за их продлением.