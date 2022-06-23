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54 минуты назад

Чехия запретила выдачу виз россиянам до 2023 года

Мария Иванова

Чехия не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Об этом сообщает České noviny.

Чехия запретила выдачу виз россиянам до 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение МИД Чехии заморозить выдачу виз поддержало чешское правительство.

«Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Цель - оказать давление на Россию и Белоруссию», - заявили в правительстве.

Решение не коснется виз для гуманитарных случаев, виз для членов семьи граждан Чехии/граждан ЕС/людей с чешским видом на жительство и тех случаев, когда выдача визы отвечает интересам Чешской Республики.

Россияне и белорусы с действующими видами на жительство смогут обращаться за их продлением.

Чехия остановила выдачу визу россиянам сразу после начала украинского кризиса в феврале. В июне 2022 года для россиян также ограничено получение виз в Данию, Эстонию, Литву и Латвию.

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