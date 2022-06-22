Российская колония объявила тендер на закупку банана для катания

Исправительная колония №7 в Башкирии объявила тендер на закупку шестиместного водного банана. Соответствующее объявление появилось на одной из электронных площадок для госзакупок, передает РБК.

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По данным портала, тендер разместили 22 июня, крайний срок его получения — 12 июля, заявки принимают до 23 июня. Цена закупки не должна превышать 132,9 тысяч рублей, размер изделия — 3,9*2,4*0,75 метров.

Также авторы тендера указали необходимую комплектацию водного банана. Он должен иметь электрический и механический насосы, паспорт, чехол, оболочку и образцы материала для ремонта.

Гарантия на швы банана должна быть не менее года, материал — ПВХ плотностью 700-850 грамм на квадратный метр.