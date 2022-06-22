Российская колония объявила тендер на закупку банана для катания

Исправительная колония №7 в Башкирии объявила тендер на закупку шестиместного водного банана. Соответствующее объявление появилось на одной из электронных площадок для госзакупок, передает РБК.
По данным портала, тендер разместили 22 июня, крайний срок его получения — 12 июля, заявки принимают до 23 июня. Цена закупки не должна превышать 132,9 тысяч рублей, размер изделия — 3,9*2,4*0,75 метров.
Также авторы тендера указали необходимую комплектацию водного банана. Он должен иметь электрический и механический насосы, паспорт, чехол, оболочку и образцы материала для ремонта.
Гарантия на швы банана должна быть не менее года, материал — ПВХ плотностью 700-850 грамм на квадратный метр.
РБК направил запрос по данному тендеру в УФСИН по Башкирии, но пока не получил оттуда ответа.