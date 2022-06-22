В Калининграде назвали варианты решения вопроса по транзиту через Литву

Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова назвала три варианта решения вопроса по транзиту грузов в регион через Литву.

Заявление Ивановой приводит РИА Новости.

Она предложила внести изменения в санкционный документ ЕC.

По её словам, в качестве первого варианта предлагается «дополнение глоссария ст. 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций».

Второй вариант заключается в том, чтобы убрать из рестрикций ЕС уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

Иванова добавила, что третий вариант, который она назвала самым очевидным, заключается в направлении Евросоюзом в таможенные органы Литвы разъяснений о том, что санкции ЕС не применяются к транзиту товаров в Калининградскую область.

Ранее в Кремле заявили, что власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.

Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область и потребовала незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита.