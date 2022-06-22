В Ижевске пройдет «Многонациональный свадебный хоровод»

В Ижевске пройдет фестиваль «Многонациональный свадебный хоровод». Об этом сообщает газета «Известия Удмуртской Республики».

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Познакомиться со свадебными традициями разных народов можно будет 9 июля в Парке Космонавтов. Для гостей мероприятия организуют показ свадебных обрядов — тематические зарисовки о свадебных традициях в культуре разных народов, проживающих на территории республики.

Кроме того, ожидается квест по традиционным обрядам второго дня свадьбы разных народов и дефиле в национальных свадебных костюмах. Посетители также смогут продегустировать национальные блюда и напитки свадебной кухни, приобрести сувениру и одежду на выставке-ярмарке.