В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
32 минуты назад

В Ижевске пройдет «Многонациональный свадебный хоровод»

Lenta.ru

В Ижевске пройдет фестиваль «Многонациональный свадебный хоровод». Об этом сообщает газета «Известия Удмуртской Республики».

В Ижевске пройдет «Многонациональный свадебный хоровод»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Познакомиться со свадебными традициями разных народов можно будет 9 июля в Парке Космонавтов. Для гостей мероприятия организуют показ свадебных обрядов — тематические зарисовки о свадебных традициях в культуре разных народов, проживающих на территории республики.

Кроме того, ожидается квест по традиционным обрядам второго дня свадьбы разных народов и дефиле в национальных свадебных костюмах. Посетители также смогут продегустировать национальные блюда и напитки свадебной кухни, приобрести сувениру и одежду на выставке-ярмарке.

Для маленьких гостей фестиваля будет организована детская площадка.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители