Лингвист оценил создание в Крыму словаря по замещению англицизмов

В русском языке англицизмов много, и в последние примерно три десятилетия их число возрастает очень большими темпами. Составление словаря я оцениваю положительно, потому что, мне кажется, это самый разумный способ составить конкуренцию заимствованиям. Можно только поддерживать разного рода инициативы, направленные на создание исконно русских слов или слов, уже присутствующих в русском языке. В данном случае не так важно, являются ли они исконными или заимствованными. Но главное, что это не должно выливаться в пропагандистскую кампанию, как иногда бывало, когда идет зачистка русского языка. Русский язык прекрасно впитывает иностранные заимствования, делается это в течение многих веков, и ничего плохого в этом нет.



Когда мы говорим "русское" (слово - прим. ред.) - это условная вещь, это то, что присутствует в русском языке. Это может быть старое заимствование, например, из ХХ века, заимствование, появившееся на нашей почве. Думаю, что сейчас никакого точного критерия нет, а есть интуитивный критерий. Когда мы читаем текст и сталкиваемся с большим количеством незнакомых слов, они нас, конечно же, раздражают. И вот это раздражение, как мне кажется, и есть тот стимул для поиска слов, уже существующих в русском языке, которые мы можем использовать. Иногда даже журналисты любят конструировать такие "страшилки", насыщенные заимствованиями предложения. Но в жизни такого не бывает. Бывают так называемые избыточные заимствования, хотя избыточность определить очень трудно. Порой просто из-за моды появляется заимствование, у которого есть почти полный аналог существующего в русском языке слова. Такие слова не обязательны, хотя иногда есть важные нюансы. Например, заимствование слова "френд" и других слов для социальных сетей не бессмысленно, потому что понятно, что друг в социальной сети и друг в жизни - это разные понятия. В этом смысле присутствие "чужого" слова "френд" позволяет легко это различить. Но, конечно, когда мы сталкиваемся с непониманием текста из-за многих заимствований, это пугает, раздражает. И в общем скорее такого не должно быть, если это не специфический профессиональный текст.



О том, какие факторы влияют на укоренение заимствований среди носителей языка



Из серьезных и важных факторов это наличие "лагуны", то есть свободного места для слова. Иногда слово занимает очень важное место, в частности, оно может называть вещь, явление, которых раньше не было. И тогда это заимствование вполне оправдано. Другой очень важный в последние годы фактор - это фактор моды. Он менее важен, но не менее влиятелен. Модные слова укореняются. Но если мода кратковременна, то они так же легко уходят из языка, как и входят в него. Вообще русский язык умеет отсеивать слова, хотя, конечно, ничто не мешает носителям языка участвовать в этом сознательно. В частности, придумывать подобные словари.

Максим Кронгауз Языковед, доктор филологических наук, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики