Сокурову не разрешили выехать в Финляндию

Машину режиссера Александра Сокурова не пропустили на российской границе в Финляндию, откуда он собирался полететь в Милан на международную культурологическую конференцию. Об этом пишет The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов).
«Сотрудницы-пограничницы изъяли у нас паспорта и куда-то убежали. Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы. В то же время вокруг нас продвигались сотни автомобилей, целые автобусы с русскими детьми, гражданами, которым можно проезжать, а мы, как арестованные, должны были сидеть в ожидании ареста, что ли?» — рассказал о произошедшем режиссер.
В погранслужбе объяснили, что выезжать за пределы России на машине нельзя по антиковидным ограничениям, сформулированным в распоряжении правительства РФ № 763-р. от 27 марта 2020 года. Они запрещают пересекать сухопутные границы на авто без веских оснований.
«Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта «проштампованы» и мы якобы можем ехать... Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать….» — добавил также Сокуров.
В итоге режиссеру пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Он уже написал письмо в Совет по правам человека при президенте России, в котором он состоит.