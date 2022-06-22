Сокурову не разрешили выехать в Финляндию

«Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта «проштампованы» и мы якобы можем ехать... Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать….» — добавил также Сокуров.