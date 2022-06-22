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37 минут назад

СМИ: режиссера Сокурова не выпустили из России на конференцию

Газета.Ru

Машину режиссера Александра Сокурова не пропустили на российской границе в Финляндию, откуда он собирался полететь в Милан на международную культурологическую конференцию. Об этом пишет The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Сокурову не разрешили выехать в Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудницы-пограничницы изъяли у нас паспорта и куда-то убежали. Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы. В то же время вокруг нас продвигались сотни автомобилей, целые автобусы с русскими детьми, гражданами, которым можно проезжать, а мы, как арестованные, должны были сидеть в ожидании ареста, что ли?» — рассказал о произошедшем режиссер.

В погранслужбе объяснили, что выезжать за пределы России на машине нельзя по антиковидным ограничениям, сформулированным в распоряжении правительства РФ № 763-р. от 27 марта 2020 года. Они запрещают пересекать сухопутные границы на авто без веских оснований.

«Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта «проштампованы» и мы якобы можем ехать... Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать….» — добавил также Сокуров.

В итоге режиссеру пришлось вернуться в Санкт-Петербург. Он уже написал письмо в Совет по правам человека при президенте России, в котором он состоит.

Общество,Александр Сокуров,Совет по правам человека,ФСБ,Правительство РФ,
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