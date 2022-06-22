День памяти и скорби — день начала ВОВ, история, мероприятия

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день 81 год назад (22 июня 1941 года) началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она унесла жизни десятков миллионов людей. Ежегодно 22 июня по всей стране проходят акции памяти.

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Что произошло 22 июня 1941 года

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Ранним утром 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Бомбардировке подверглись города Украинской ССР, Прибалтики, Севастополь и другие населенные пункты. Немецкие войска перешли советскую границу.

Сталину доложили о нападении примерно в четыре часа утра. Генсек собрал совещание и дал войскам директиву об уничтожении вражеской пехоты и авиации, напоминает Газета.Ru.

Около полудня 22 июня 1941 года к жителям СССР обратился по радио министр иностранных дел Вячеслав Молотов. Он заявил о «неслыханной», «разбойничьей» атаке со стороны Германии и уточнил, что ранее противник не предъявил Москве ни одной претензии. Молотов призвал советский народ сплотиться как никогда и выразил уверенность в том, что враг будет разбит.

Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней.

Какие акции проходят по всей стране

В 2022-м, как и в другие годы, в День памяти и скорби по всей стране традиционно проходят траурные мероприятия. По сообщению Regnum, президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду возле Кремля.

В разных городах РФ проводится акция «Свеча памяти» и объявляются минуты молчания, приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия. Россияне приходят к мемориалам «Вечный огонь» и возлагают цветы.

Акция «Свеча памяти» проходит, в частности, в Архангельске, Пензе, Ижевске, Калуге. Люди приходят к местам, связанным с событиями ВОВ, и зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. В Самаре в ночь на 22 июня из свечей выложили изображение легендарного штурмовика Ил-2. Для этого понадобилось 30 тысяч зажженных свечек. В Пензе в День памяти и скорби таким же образом был «нарисован» танк Т-34, а в Рязани из зажженных свечей выложили изображение парашюта. Акция «Свеча памяти» прошла и в Ленинградской области. Там тоже были созданы «Огненные картины» по мотивам событий ВОВ.

РИА Новости

Когда стали отмечать памятную дату

О дате начала войны 22 июня 1941 года помнили на протяжении всего последующего советского периода, однако такое понятие, как День памяти и скорби, появилось позже — в 1996-м. Памятная дата была учреждена указом тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Ранее, с 1992 по 1996 год, 22 июня назывался Днем памяти защитников Отечества, напоминает kp.ru.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Она проходит не только в России и бывших советских республиках, но и в странах дальнего зарубежья.

Есть и другие традиционные мероприятия, которые проводятся в День памяти и скорби. Например, в 2021-м Минобороны запустило патриотическую акцию «Горсть памяти». Ее целью является передача земли с братских могил в Главный Храм Вооруженных Сил в Москве. А на Крымской набережной в столице проводится мероприятие «Линия памяти», участники которого зажигают 1418 свечей — по числу дней, в течение которых шла Великая Отечественная война.